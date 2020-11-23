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Dünya

PKK'yı bölgeden çıkaracak anlaşmaya BM desteği! Musul Valisi açıkladı

Irak'ın Musul Valisi Necim el-Cuburi, Birleşmiş Milletler'in Sincar Anlaşması'nı ve bu kapsamda bölge halkının evlerine dönmelerini desteklediğini söyledi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:47
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Cuburi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "BM Irak Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması’nı desteklediklerini ve bunun somut şekilde gerçekleştirilmesi için merkezi hükümete güçlü destek sunacaklarını ifade etti." dedi.

Evlerine dönmeyi bekleyen Sincarlı Arap ve Yezidilere destek için çaba harcanacağını ifade eden Cuburi, BM Irak Temsilciliği'nin Musul’a bağlı Sehil Ninova’daki Hiristiyan ve Şebeklerin durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti.

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayı da 3 gün önce Sincar'a yerleşmişti.

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