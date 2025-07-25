PKK/YPG, Halep'te 11 Suriye askerini alıkoydu

Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.
Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.