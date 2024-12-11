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Dünya

PKK/YPG safından ayrıldılar! Fırat'ın doğusunda bir ilk

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin doğusunda Arap aşiretlerinin harekete geçmesiyle ilk kez Deyrizor il merkezinin de ötesinde alan kaybederken, örgütle işbirliğine girmek zorunda kalan Arap güçlerinden bazıları da saf değiştirdi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
PKK/YPG safından ayrıldılar! Fırat'ın doğusunda bir ilk
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Baas rejiminin silahlı gruplarca devrilmesiyle ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde ilk kez büyük gerilime yaşıyor.

Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlayan Arap aşiretleri, Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarında da ilerleme kaydetti.

SMO Fırat'ın doğusuna geçti

PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi yerleşimler ile et-Tim Petrol Sahası'nı teröristlerin işgalinden kurtardı.

- PKK/YPG'DEN AYRILMALAR

Bölgedeki yerel Arap güçlerinden, ABD desteği nedeniyle örgütle işbirliği yapmak zorunda kalan bazı gruplar örgütten ayrılıyor.

PKK/YPG saflarında Araplardan oluşan "Deyrizor Askeri Meclisi"nden birçok kişi saf değiştirdi.

PKK/YPG'den TRT Haber'e dronlu saldırı

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

Şam'ın kuşatılması ve Beşşar Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başlamıştı.

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