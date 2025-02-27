PKK/YPG'den Münbiç'te sağlık sektörüne büyük zarar

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Münbiç'te halk, örgütün geride bıraktığı çökmüş sağlık sistemiyle karşı karşıya kaldı.

Özellikle böbrek yetmezliği ve akdeniz anemisi (talasemi) gibi kronik hastalıklardan muzdarip hastalar için ilaç ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanıyor. Yeterli tıbbi destekten yoksun hastaların hayatı risk altında.

PKK/YPG'nin hastanelerin altına kazdığı tüneller de hem sağlık tesislerinin güvenliğini hem de bölge sakinlerinin hayatını tehdit ediyor. Ani çökme riski taşıyan bu tüneller, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor.

Örgüt, Münbiç'ten temizlenmiş olsa da bombalı saldırılarla sivil halkı ve yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Bu saldırılar, zaten tahrip olmuş sağlık altyapısındaki durumu daha da kötüleştiriyor.



Münbiç'te sağlık çalışanları ise terör örgütünün sektörde yarattığı hasarı gidermek ve sağlık sistemini yeniden işler hale getirebilmek için kısıtlı imkanlarla hastalara temel sağlık hizmetleri sunmaya çalışıyor.

- PKK/YPG SALDIRILARI, SAĞLIK HİZMETLERİNİ DURMA NOKTASINA GETİRİYOR

Münbiç Ulusal Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Emin Abdo, ilçedeki sağlık sorunlarını AA muhabirine anlattı.

Hastanede sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştırmak için yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Abdo, ilaç eksikliğinin ise neredeyse yüzde 80'e vardığını söyledi.

Abdo, haftada üç kez yaptırması gereken "Epoetin" iğnesini pahalılık ve ilaç eksikliğinden dolayı sadece haftada bir kez alabildiğini kaydederek, yetkililerden ilaç temin etmelerini istedi.

Bölgedeki kurumların ve yardım kuruluşlarının terör örgütü PKK/YPG nedeniyle yardımları ulaştıramadığını aktaran Abdo, "Bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleşiyor. Top atışları ve füzeler ilçemize düşüyor. Bunlar yardımların buraya ulaşmasını engelleyen en büyük sebeplerden." ifadelerini kullandı.

- "HASTANELER ASKERİ KARARGAHLARA DÖNÜŞMÜŞTÜ"

Münbiç Sağlık Sorumlusu Emin Nur Elmeşhed, bölgedeki sağlık hizmetlerinin terör örgütü işgalinde ciddi anlamda kötüleştiğini söyleyerek, "PKK/YPG, sağlık sektörünü harabeye çevirdi." dedi.

Özellikle hastane altına kazılan dev tünellerin varlığına dikkati çeken Elmeşhed, "(PKK/YPG) Hastaneleri askeri karargahlara dönüştürmüşler. Tünellerin ve karargahların varlığı, bu dediğimi kanıtlıyor. Hastanelerin altında dev tüneller var." diye konuştu.

Elmeşhed, o dönemlerde sağlık tesisleri depolarının büyük miktarlarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ve tıbbi cihazlarla dolu olduğundan bahsetti.

İlçedeki sağlık sistemini iyileştirmek için Sağlık Bakanlığı ve Halep Sağlık Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Elmeşhed, ilaç eksikliğinin giderilmesi konusunda yetkililerden acil destek beklediklerini vurguladı.

- PATLAMALAR HASTALARI KORKUTUYOR

Münbiç Ulusal Hastanesinin yoğun bakım bölümü sorumlu hemşiresi Hanadi Musa, bölgede PKK/YPG'nin saldırıları sonucu yaşanan patlamaların hastaları etkilediğini ifade etti.

Yaşlılar ve hastaların patlamalar nedeniyle büyük korku ve panik yaşadığını vurgulayan Musa, patlamaların hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Musa, hastaneye patlamalar sonucu yaralanan çok sayıda vakanın geldiğini belirterek, bu durumun hastanenin yoğun bakım biriminin kapasitesini ciddi anlamda zorladığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının korku ve endişe içinde görevlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Musa, daha güvenli ortamda çalışabilmeleri için yetkililere çağrıda bulunarak, "Bu patlamaların ve bombalamaların durmasını istiyoruz." dedi.