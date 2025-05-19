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Dünya

PKK/YPG'den sızma girişimi! Suriye ordusu gerekeni yaptı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresinde, Suriye ordusunun noktalarına sızma girişiminde bulundu.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
PKK/YPG'den sızma girişimi! Suriye ordusu gerekeni yaptı
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Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

PKK/YPG'nin kısa süreliğine iki askeri noktayı ele geçirdiğini belirten kaynak, söz konusu noktaların, Suriye ordusu tarafından düzenlenen karşı operasyonla yeniden kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak, bölgede saldırganlarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusunun bölgeye takviye birlikler sevk ettiğini ifade etti.

  • Suriye ordusu

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