AA'nın Haseke ve Kamışlı'daki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.

Türkiye ültimatomu verdi! Yeni patron arayışları beyhude Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.

Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

SURİYE'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ GEREKTİĞİ MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.