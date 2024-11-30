PKK/YPG'ye bırakılan havalimanı ele geçirildi! Rejim karşıtı silahlı gruplar hızla ilerliyor

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

RUSYA'DAN ESED YÖNETİMİNE EK ASKERİ YARDIM

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre silahlı gruplar, ülkenin en büyük ikinci şehri Halep'in yarısında kontrol sağladı. Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, muhaliflerin önemli bir direnişle karşılaşmadan Halep'in yarısını ele geçirdiğini, rejim güçlerinin çekilmesiyle herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade etti.

Silahlı gruplar ayrıca, İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği ve dün farklı yönlerden kuşattığı Serakib'i de ele geçirdi.

"ORDUYA GERİ ÇEKİL EMRİ VERİLDİ"

Reuters haber ajansının Esed rejiminden 3 askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, muhaliflerin Halep'in merkezine ulaşmasının ardından Halep Havalimanı ve şehre giden tüm yolların kapatıldığı belirtildi. Askeri kaynaklar, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği kent merkezinden "geri çekilme" emri verildiğini söyledi.

İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esed rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Öte yandan dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen silahlı gruplara yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

REJİM KARŞITI GRUPLAR, REJİMİN PKK/YPG'YE BIRAKTIĞI HALEP ULUSLARARASI HAVALİMANI'NI ELE GEÇİRDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentten çekilen Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı'nı rejim karşıtı silahlı gruplar ele geçirdi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesinin ardından, rejim güçleri kentteki bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakmıştı.

Kentten çekilen rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütüne devretmişti.

HALEP KENT MERKEZİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Suriye'de Halep kent merkezinin rejim karşıtı grupların ele geçmesinin ardından kimliği belirsiz savaş uçaklarının merkeze düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Büyük çoğunluğu rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep kent merkezindeki bir meydana, kimliği belirsiz savaş uçakları saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

SURİYE'DE REJİM KARŞITI GRUPLAR, HAN ŞEYHUN'U ALARAK TÜM İDLİB GENELİNDE HAKİMİYET SAĞLADI

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Han Şeyhun ilçesini geri alarak tüm İdlib ili genelinde rejim güçlerine karşı hakimiyet sağladı.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren 50'den fazla köyü rejim güçlerinden alan gruplar, Han Şeyhun ilçe merkezini de rejim güçlerinden geri aldı. Han Şeyhun'un alınmasıyla rejim karşıtı gruplar tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı da rejim güçlerinden geri almıştı.

- REJİM İLÇEYİ 2017'DE KİMYASAL SİLAH SALDIRISIYLA HEDEF ALMIŞTI

Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan 2017'de rejime ait Şayrat Askeri Hava Üssü'nü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

- ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da İdlib'e saldırılar devam etti.

SURİYE'DE REJİM KARŞITI SİLAHLI GRUPLAR HAMA İLİNE DOĞRU İLERLİYOR

Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İRAN VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI, SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan görüşmede, "Suriye'deki durumun çözümü için Astana sürecinin üç garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğini" dile getirdi.

"Erakçi ile Lavrov, Suriye'nin ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti." ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un da Suriye konusunda "tüm tarafların koordinasyonunun ve yakın istişarelerin devamının önemini" vurguladığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de iki bakanın görüşmesinde, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü destek" teyit edildi.

Bakanlar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan ortak çabaların yoğunlaştırılması ve Astana formatı çerçevesinde durumun kapsamlı bir şekilde acilen ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

- NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.