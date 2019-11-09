Plaj binlerce buzdan yumurtayla kaplandı

Yumurtaların en büyüğünün bir futbol topu kadar olduğu belirtildi. Sahilinin 30 metrelik bölümünü kaplayan buz topları yığını amatör fotoğrafçı Risto Mattila tarafından fotoğraflandı. Plajın yakınlarındaki Oulu şehrinde yaşayan Mattila, “Bu civarda 25 yıldır böyle bir şey görmedim. Harika bir manzaraydı” yorumunu yaptı. En küçüğü yumurta en büyüğü ise futbol topu ebatında olan buz toplarının, denizde sürüklenen büyük buz kütlelerinin parçalanıp rüzgar ve dalga aşındırması etkisiyle oval şekil aldığı tahmin ediliyor.