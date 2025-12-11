İSTANBUL 14°C / 7°C
Dünya

Plan geri gönderildi! AB'den Yunanistan'a veto

Ege adalarında 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına aykırı bir şekilde silahlanmaya giden Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa İçin Güvenlik Eylemi'nden (SAFE) veto geldi.

11 Aralık 2025 Perşembe 09:00
Plan geri gönderildi! AB'den Yunanistan'a veto
Yunanistan'ın Ege'de silahlanmaya yönelik adımlarına Avrupa Birliği'nden fren geldi. Avrupa Komisyonu, Atina'nın Avrupa İçin Güvenlik Eylemi kapsamında talep ettiği 2,9 milyar euroluk kredi başvurusunu geri çevirdi. Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın sunduğu yatırım planını değerlendirme süreci çerçevesinde düzeltme ve ek açıklama talep ederek geri gönderdiği belirtildi. SAFE kapsamında 5 Aralık 2025'te Atina'ya ayrılan maksimum kredi tavanı, 787 milyon euro olarak açıklanmıştı. Komisyon Yunanistan'dan SAFE yönetmeliğine göre ortak tedarik ve çoklu ülke katılımı şartlarına tam uyum göstermesi şartı istemişti.

BÜTÇEYİ 3'E KATLADI

AB'nin Atina'nın planını geri çevirmesini 'Bütçede büyük sapma' başlığı ile duyuran To BHMA gazetesinde yer alan haberde Yunanistan'ın sunduğu yatırım planının toplam büyüklüğünün 2.9 milyar euro seviyesinde olduğu, ancak SAFE kapsamında Atina'ya ayrılan maksimum kredi tavanının 787 milyon euro olduğu belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun Atina'nın sunduğu planı reddetme gerekçeleri arasında bütçenin çok yüksek olması ve SAFE'nin ortak alım, çoklu ülke iş birliği ve Avrupa savunma sanayiinin güçlendirilmesi gibi temel kriterlerine yeterince uymaması gösterildi.

DENDİAS HUKUKU EGE'DE BOĞUYOR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, uluslararası antlaşmalara rağmen hukuka aykırı biçimde Ege adalarını silahlandırmayı sürdürecekleri mesajını bir kez daha yinelemişti.

Dendias, geçtiğimiz hafta "Küresel Bir Bakış Açısıyla Yunanistan" başlıklı forumda yaptığı konuşmada, "Ege, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege'de denizi karadan kapatacağız" demişti.

Yunanistan, Ege adalarına yerleş- tirmek için İsrail'den 300 kilometre menzile sahip çok namlulu roket- atar sistemi alacağını açıklamıştı.

