Planın merkezi Kıbrıs! ABD tahliye operasyonuna hazırlanıyor

star.com.tr 09.01.2020 17:56 - Güncelleme: 09.01.2020 18:00

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD, ABD helikopterleri Chinook ve Black Hawk helikopterlerini Yunanistan'ın Attika bölgesinde Elefsina (Eleusis) hava üssünden Güney Kıbrıs Rum kesimine gönderdi.

GKRY'ye gönderilen toplam 8 adet Chinook ve Black Hawk'ın yanı sıra Girit'in Souda'da bölgesindeki ABD üssüne nakliye amaçlı V-22B OSPREY hava aracı ve C-130 uçakları konuşlandırıldı.

AMAÇ HIZLI TAHLİYE

Yunan medyasına göre ABD uçak ve helikopterleri, İran'la yaşanan gerilim nedeniyle olası bir tehlike anında Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarını çıkarılmaları için konuşlandırılıyor.

Ayrıca GKRY hükümetinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD'nin adaya asker yerleştirme talebinde bulunduğu belirtildi. Devlet Televizyonuna (RIK) konuşan GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, talebin insani operasyonlar kategorisine girdiğini belirtti. Talebin özel prosedürle Lefkoşa tarafından onaylandığı bildirildi.

2006'DA TAHLİYE MERKEZİ OLMUŞTU

2006'da, son zamanların en büyük tahliyelerden biri yine Kıbrıs adası üzerinden yaşanmıştı. 2006'da Lübnan ile İsrail arasından yaşanan krizin savaşa dönmesiyle 150.000'den fazla Batılı Kıbrıs üzerinden bölgeyi terk etmişti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusu 8 Ocak'ta, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne dün gece balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, ABD makamları zayiat olmadığını bildirdi, Başkan Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulundu.