Plasschaert: PKK'nın tehdidi altındaki Sincar dış güçlerin mücadele alanına dönüştü

BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğu uyarısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülke sorunlarının çözüme kavuşturulamadığına işaret eden Hennis-Plasschaert, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğunu söyledi.

Hennis-Plasschaert, seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ayın geçmesine karşın hükümetin kurulamadığını vurgulayarak, Irak politikasının sürekli kendini tekrar eden bir yapıda olduğunu belirtti.

Iraklı siyasilerin hükümetin kurulamaması bahanesinin arkasına sığınmaması gerektiğini kaydeden Hennis-Plasschaert, "Asıl mesele kaçırılıyor." dedi.

Hennis-Plasschaert, siyasi çıkmazın yanı sıra sokaklarda silahlı grupların roket fırlatması gibi şiddet eylemlerinin hesabının sorulmadığı yorumunu yaparak, "Sıradan insanlar acı çekiyor. Halkın öfkesi her an taşabilir." ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma görüşmelerinde uzlaşı ve diyalog çağrısı yapan Hennis-Plasschaert, "Irak'ta herhangi bir pazara gidin, halk size ulusal çıkarların, kaynakların kontrolü ve güç oyunlarının gölgesinde kaldığını söyleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hennis-Plasschaert, halkın, geniş çaplı yolsuzlukların ve hizipleşmenin son bulmasını, ekonomik çeşitliliğin ve öngörülebilir yönetimin sağlanmasını istediğini dile getirdi.

"PKK'NIN TEHDİDİ ALTINDAKİ SİNCAR DIŞ GÜÇLER VE İÇ BOZGUNCULARIN MÜCADELE ALANINA DÖNÜŞTÜ"



Irak merkezi yönetimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ihtilafların yasal bir mekanizmayla çözüme kavuşturulmasının gerekliliğini savunan Hennis-Plasschaert, "Bu konuda iki tarafla da görüştükten sonra bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum." dedi.

Hennis-Plasschaert, terör örgütü PKK'nın tehdit olmaya devam ettiği Musul'a bağlı Sincar ilçesinin durumuna değinerek "bölgenin dış güçler ve iç bozguncuların mücadele alanına dönüştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Hennis-Plasschaert, Sincar'da geçen haftalarda yaşanan çatışmalar nedeniyle halkın IKBY'ye sığındığını dile getirdi.