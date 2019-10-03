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Plastik atıklar her yerde

Atlantik Okyanusu’nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada’ya erişen plastik atıkların miktarı, denizlerdeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

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Birleşik Krallık’a bağlı Adaya erişen plastik şişelerin yüzde 84’ünün Asya’da, çoğunun da Çin’de üretildiği anlaşıldı. Araştırmacılar şişelerin üretim tarihlerinin son birkaç yıl içinde olmasından yola çıkarak atıkların gemilerden bırakılmış olabileceği sonucuna vardı. Her yıl 12,7 milyon ton plastiğin karadan denizlere ulaştığı tahmin ediliyor. Fakat bu miktara denize açıldıktan sonra atılan plastikler dahil değil. Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilimsel dergiye yazdıkları makalede konuyu inceleyen Güney Afrika ve Kanadalı araştırmacılar, bugüne kadar okyanuslara karışan plastiklerin çoğunun karalardan bu noktalara geldiği düşünülse de bunun doğru olmayabileceğine dikkat çekti. 

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Araştırmanın liderliğini yapan Cape Town Üniversitesi Fitz Patrick Afrika Ornitolojisi Enstitüsü’nden Peter Ryan, Erişilemeyen Ada’da 2009 yılında inceledikleri plastik atıkların 3 bin 515 parçadan oluştuğunu, bu sayının 2018’de 8 bin 84’e yükseldiğini söyledi. PET şişeler bu atıklar içinde hem en büyük paya sahip hem de oranı büyük hızla artan grubu oluşturuyor. Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980’den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor. Fakat kıyıya erişen şişelerin çoğu son iki yılda üretilen şişeler. Prof. Ryan “İşi öğrendikten sonra üzerinde etiketi olmayan bir PET şişe hakkında bile pek çok bilgi edinebilirsiniz” dedi. 

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