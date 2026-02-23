İSTANBUL 10°C / 6°C
  Polis devriyesinde yeni dönem... Litvanya'da olaylara dronla müdahale edilecek
Dünya

Polis devriyesinde yeni dönem... Litvanya'da olaylara dronla müdahale edilecek

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta polis, bazı olaylara devriye ekibi göndermek yerine dronla müdahale etmeye yönelik pilot proje başlattı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Polisi Genel Müdürü Arunas Paulauskas, düzenlediği basın toplantısında, birçok durumda polislerin fiziksel olarak olay yerine gitmesinin gerekli olmadığını söyledi.

Vilnius'ta başlattıkları pilot proje kapsamında 4 dron kullandıklarını belirten Paulauskas, "Belediye işbirliğinde, bazı olaylara dronlarla müdahale etme imkanını inceliyoruz. Bir dron olay yerine uçuyor, görevliler canlı görüntüyü ve gerçek durumu görüyor ve çoğu zaman devriyelerin gitmesine bile gerek kalmıyor." dedi.

Paulauskas, sistemin genişletilebileceğini, örneğin yaralanma olmayan küçük trafik kazalarında bir dronun araçların konumunu kaydedebileceğini ve sürücülerin polisi beklemeden kaza tutanaklarını doldurabileceklerini dile getirdi.

Dronların ayrıca kapatılan girişler, engel oluşturan araçlar ve benzeri durumlara müdahalede kullanılabileceğini ifade eden Paulauskas, termal kamerayla donatılan dronların, gece saatlerinde bazı araba hırsızlıklarının tespitinde de etkili olabileceğini kaydetti.

