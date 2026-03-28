28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • Polis köpeği saldırısı Lyon sokaklarını karıştırdı: 12 gözaltı
Polis köpeği saldırısı Lyon sokaklarını karıştırdı: 12 gözaltı

Fransa'nın Lyon kenti ve çevresinde, polis köpeğinin bir genci ısırmasına tepki olarak çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 21:02
Yerel basındaki haberlere göre, Rillieux-La-Pape kentinde geçen hafta bir gencin bir köpek tarafından boynundan ısırılmasına tepki olarak Lyon ve çevre kentlerinde gençler dün akşam sokağa indi.

Lyon'a yakın Rillieux-La-Pape'te çöp kovalarından kurulan 2 ayrı barikat ateşe verilirken; bir grup, güvenlik güçlerine taş ve bazı cisimler fırlattı.

Polis ise eylemcileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ederken, kentte çıkan olaylar sırasında bir araba ve bazı kamu malları tahrip edildi.

Lyon dahil başka çevre kentlerde de çöp kovaları ve kamu malları ateşe verilirken, olaylar sırasında 12 kişi gözaltına alındı.

OLAY

Rillieux-La-Pape kentinde bir polis köpeği "İslam" isimli 19 yaşındaki genci 21 Mart'ta boynundan ısırmış, ağır yaralanan gence 8 günlük iş göremezlik raporu verilmişti.

Genç, öldürmeye teşebbüs ve kasti şiddet gerekçesiyle 24 Mart'ta Lyon Savcılığına şikayet dilekçesi sunmuştu.

