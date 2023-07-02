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Dünya

Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç defnedildi

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli genç defnedildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç defnedildi
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Fransız basınındaki haberlere göre, Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

OLAY

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

Ayrıca Paris Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak vermişti.

  • Fransa
  • Polis şiddeti
  • öldürülen genç

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