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Dünya

Polisi öldürmekle suçlanıyorlardı: Mısır'da 7 kişi idam edildi

Mısır'da 2 yıl önce 'bir polisi öldürmek ve silahını çalmak' suçlamasıyla haklarında idam cezası verilen 7 kişi hakkındaki hüküm infaz edildi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:06 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:06
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Aralarında devlet gazetesi El-Ahram'ın da yer aldığı yerel basına göre, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin, 2013 yılında İsmailiyyede yaşanan tartışmada bir polisi öldürmekle suçlanan 7 kişi hakkında verdiği ve Yargıtay tarafından da onaylanan idam cezası uygulandı.

Basında, söz konusu öldürme olayının, güvenlik güçlerinin İsmailiyye'de, iki taraf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada yaşandığı bilgisine yer verildi.

Yargıtay Kasım 2018'de, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin 7 kişi hakkında verdiği idam cezasını onaylamıştı.

Mısır yönetimi, son yıllarda verilen idam cezaları ve bunların infaz edilmesi nedeniyle uluslararası hukuk kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalıyor.

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