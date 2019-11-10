Polisler Evo’ya bayrak açtı
Bolivya’da Evo Morales’in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.
Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde polisler Bolivya bayrağıyla muhalif protestoculara destek verdi. Bazı bölgeler de güvenlik güçleri eylemcilerin yanında yürüyerek onlarla birlikte Morales karşıtı sloganlar attı. Savunma Bakanlığı ise polislerin dağınık şekilde bu eylemlere katıldığını; ancak yaygın bir ‘başkaldırma’ hareketinin yaşanmadığını kaydetti. Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da protestoculara katılan isyancı polislerle diyalog kurmak istediğini açıkladı. Latin Amerika’daki mevcut liderler arasında en uzun süre görevde kalan solcu devlet başkanı Morales ise, halkı “darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya” çağırdı.
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