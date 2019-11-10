23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Polisler Evo’ya bayrak açtı

Bolivya’da Evo Morales’in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde polisler Bolivya bayrağıyla muhalif protestoculara destek verdi. Bazı bölgeler de güvenlik güçleri eylemcilerin yanında yürüyerek onlarla birlikte Morales karşıtı sloganlar attı. Savunma Bakanlığı ise polislerin dağınık şekilde bu eylemlere katıldığını; ancak yaygın bir ‘başkaldırma’ hareketinin yaşanmadığını kaydetti. Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da protestoculara katılan isyancı polislerle diyalog kurmak istediğini açıkladı. Latin Amerika’daki mevcut liderler arasında en uzun süre görevde kalan solcu devlet başkanı Morales ise, halkı “darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya” çağırdı.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA