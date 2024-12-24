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Dünya

Polisten şaşkına çeviren operasyon!

Peru polisi, uyuşturucu operasyonunu çizgi karakter Grinç kılığında gerçekleştirdi.

DHA24 Aralık 2024 Salı 15:45 - Güncelleme:
Polisten şaşkına çeviren operasyon!
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Peru'nun başkenti Lima'da polis, dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Polis baskında, Dr. Seuss'un ünlü karakteri Grinç kılığına girdi. Baskında üç şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Lima'daki polis biriminin, ilginç operasyon teknikleriyle tanındığı belirtiliyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda polisler farklı temalara uygun kostümlerle görev yaptı. Örneğin, Sevgililer Günü operasyonunda polis, oyuncak ayı kostümüyle bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonların suçluları yanıltmak ve etkili sonuç almak amacıyla bu şekilde tasarlandığı vurgulandı.

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