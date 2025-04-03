Polonya: AB, NATO'nun yerini almak istemiyor

Kosiniak-Kamysz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin kalkınma ve güvenlik alanı, NATO'nun ise askeri ittifak olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "AB, NATO'nun yerini almak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, AB'nin kalkınabilmek için güvenliğe ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Polonyalıların yüzde 80'inin "Rusya'nın oluşturduğu açık tehdit" nedeniyle savunma harcamalarının artırılmasını desteklediğini vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "AB'nin NATO ile rekabet etmeye çalıştığı" söylemini "tamamen saçmalık" olarak tanımladı.