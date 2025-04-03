İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9567
  • EURO
    42,0337
  • ALTIN
    3786.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Polonya: AB, NATO'nun yerini almak istemiyor

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, 'Avrupa Birliği (AB), NATO'nun yerini almak istemiyor.' dedi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Polonya: AB, NATO'nun yerini almak istemiyor
ABONE OL

Kosiniak-Kamysz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin kalkınma ve güvenlik alanı, NATO'nun ise askeri ittifak olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "AB, NATO'nun yerini almak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, AB'nin kalkınabilmek için güvenliğe ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Polonyalıların yüzde 80'inin "Rusya'nın oluşturduğu açık tehdit" nedeniyle savunma harcamalarının artırılmasını desteklediğini vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "AB'nin NATO ile rekabet etmeye çalıştığı" söylemini "tamamen saçmalık" olarak tanımladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.