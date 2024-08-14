İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5652
  • EURO
    37,0605
  • ALTIN
    2668.52
  • BIST100
    9937.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya, ABD'den 96 'Apache' helikopteri satın alacak
Dünya

Polonya, ABD'den 96 'Apache' helikopteri satın alacak

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş Avrupa'yı endişelendirmeye devam ederken, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile 96 'AH-64E Apache' helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Polonya, ABD'den 96 'Apache' helikopteri satın alacak
ABONE OL

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ABD ile Polonya arasındaki anlaşma için Inowroclaw şehrindeki 56. Hava Üssü'nde imza töreni düzenlendi.

Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, burada yaptığı açıklamada, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurarak "Bu, ordunun en modern helikopterlerle dönüşümü için önemli bir dönüm noktası." dedi.

POLONYA ENVANTERİNİ YENİLEMEK İSTİYOR

Polonya, envanterindeki Rus yapımı Mil Mi-24 taarruz helikopterlerinin yerini modern hava araçlarıyla yenilemek istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Ağustos 2023'te Polonya'ya Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.