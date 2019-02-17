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Polonya Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de düzenlenecek 'Vişegrad Grubu' toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Morawiecki, mevkidaşı Netanyahu'yu telefonla arayarak 18-19 Şubat'ta Batı Kudüs'te yapılacak olan ve Polonya'nın yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macaristan başbakanlarının katılacağı "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Toplantıda Polonya'yı Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in temsil edeceği belirtilirken Moraweicki'nin, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında verdiği röportajda "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." ifadesi nedeniyle iptal ettiği dile getirildi.

Başbakan Netanyahu, 13-14 Şubat'ta düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da İsrail basınına verdiği röportajda "Polonyalılardan bazıları Nazilerle iş birliği yaptı." demişti.

Jerusalem Post gazetesinin Netanyahu'nun ifadelerini "Polonya halkı Nazilerle iş birliği yaptı." şeklinde aktarmasının ardından iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Morawiecki, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Ayrıca İsrail'in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Netanyahu'nun açıklamalarına izahat getirmesi istenmişti.

Artan gerilimin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Polonya halkını değil, Polonyalılardan bazılarını" kastettiği ifade edilmişti.

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