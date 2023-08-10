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Dünya

Polonya Belarus sınırındaki asker sayısını artırıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırındaki asker varlığının yaklaşık 10 bine çıkarılacağını duyurdu.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Polonya Belarus sınırındaki asker sayısını artırıyor
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Blaszczak, devlete ait Polonya Radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin Belarus sınırındaki askeri personelinin 2021'de bölgede konuşlu asker sayısına yakınlaştırılacağını söyledi.

Sınırdaki asker sayısının artırılacağının altını çizen Blaszczak, "Yaklaşık 10 bin asker olacak. Bunların 4 bini sınır muhafızlarını destekleyecek, geri kalan 6 bini ise beklemede olacak. Bu askerler ülkemizin doğusunda yeniden kurulan garnizonlarda yeteneklerini geliştirecekler." diye konuştu.

Polonya-Belarus sınırında halihazırda yaklaşık 2 bin Polonyalı askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

Polonyalı yetkililer, son günlerde sınıra asker göndermekle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, hafta başında yaptığı açıklamada sınıra bin ek asker istediklerini ifade etmişti. Ardından Bakan Blaszczak'ın bölgeye 2 bin asker gönderme kararı aldığı ifade edilmişti.

Belarus sınırındaki asker sayısının arttırılması, ilk olarak Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen dalgası ve son zamanlarda Belarus tarafından bölgede devriye gezen Polonyalı subaylara yönelik taş, tuğla ve diğer mermilerle yapılan saldırılar nedeniyle bölgede artan gerginlikten kaynaklanıyor.

Polonya, ayrıca Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin Belarus'taki varlığından ve Belarus helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinden de endişe duyuyor.

Belarus makamlarının, 2021'de yüzlerce insanın Polonya'ya zorla girmeye çalıştığı göç krizini tekrarlayarak göçmenleri bir kez daha sınırdan geçirmeye çalışabileceğine dair korkular da artıyor.

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