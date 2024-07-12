Polonya, Çin-Belarus askeri işbirliğinden endişeli

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pekin ve Minsk arasındaki uzun vadeli askeri işbirliğinin Polonya'nın güvenliği üzerindeki potansiyel etkisini yakından izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÇİN: ASKERİ MANEVRALAR BİR ÜLKEYE KARŞI DEĞİL

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Çin ve Belarus'un ortak askeri manevraları herhangi bir ülkeye karşı değildir." dedi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 gün sürecek "Eagle Assault 2024" askeri tatbikatının Belarus'un Polonya sınırı yakınlarında bulunan Brest bölgesinde başladığı duyurulmuştu.

Açıklamada, tatbikata, Çin ordusundan 100'den fazla askerin katıldığı belirtilmişti.