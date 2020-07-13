Polonya Cumhurbaşkanı Duda, AB'nin eleştirilerine rağmen kazandı

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:42

Dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu, şu anki Cumhurbaşkanı Duda ve rakibi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski arasında çekişmeli bir yarışa sahne oldu.

Polonya Seçim Kurulunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın oyların yüzde 51,21'ini, Sol Liberal ve Yeşiller'in oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski'nin ise yüzde 48,79 oy aldığı duyuruldu.

Kurul, 30 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılımın yüzde 68 seviyesinde olduğunu açıkladı.

- İKİNCİ DUDA DÖNEMİ



Bu sonuçlara göre, 2015’te cumhurbaşkanı seçilen Duda’nın ikinci dönemi, resmen olmasa da kesinleşmiş oldu.

İki meclisli Polonya’nın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı önemli yetkilere sahip. Bu nedenle dün yapılan seçimler, hem AB hem de ABD ve Rusya için önem arz ediyor.

"Gelenekçi" olarak tanımlanan Duda, ilk döneminde onayladığı bazı kararlarla AB içinde tartışmalara neden olurken; Polonya, Macaristan’ın yanı sıra Birlik içinde eleştiri oklarının yöneltildiği ikinci ülke olarak öne çıktı.

- DUDA, AB'NİN ELEŞTİRİLERİNE RAĞMEN KAZANDI



İktidardaki PİS’nin özellikle siyasi faaliyetler yürüten hakimlerin cezalandırılması ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nın seçilmesi sürecinin değiştirilmesine yönelik yasa değişikliğini onaylayan Duda, AB’nin sert eleştirilerine maruz kaldı.

Polonya’da "medya reformu" olarak adlandırılan düzenlemenin meclisten geçmesi, bu ülkeyle AB arasındaki gerilimi artırırken, düzenleme "basına müdahale" olarak yorumlandı.

Son olarak seçim öncesi, Duda’nın eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan yasa tasarısını imzalayarak Meclis'e göndermesi, gerilimi tırmandıran bir başka unsur olarak öne çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 51’den fazlasının desteğini alan Duda, AB'nin eleştirilerine rağmen muhalefetin adayını geride bırakmayı başardı.

Duda, geleneksel aile yapısı savunması, ülke siyasi tarihinin en önemli aktörlerinden PİS ile kurduğu iş birliği ile istikrarın sürdürülmesi ve yeni yatırımların yapılacağı vaatleriyle Polonyalıları, kendisini desteklemeye ikna etti.

- ABD İLE İYİ İLİŞKİLER



Duda, ABD Başkanı Donald Trump’la kurduğu iyi ilişkilerle de öne çıktı. Özellikle Almanya’da konuşlanmış ABD askerlerinin bir kısmının Polonya’ya sevk edilmesi yönündeki çabalarının yanı sıra savunma sanayisinde bu ülkeyle yapılan anlaşmalar, bölgede dikkat çekici gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Duda ve PİS arasındaki uyum nedeniyle iç siyasette istikrarın süreceği öngörülürken, Polonya’nın AB ile ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceğini zaman gösterecek.

- ANDRZEJ DUDA KİMDİR?



Seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından yemin ederek ikinci dönemine başlayacak Duda, siyasi kariyerine 2005 milletvekili seçimlerinde, PİS’nin hukuk danışmanlığını üstlenerek başladı.

Siyasi kariyerini hem ulusal hem de uluslararası arenada ilerleten Duda, adalet bakanı yardımcılığı, milletvekilliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği gibi görevler üstlendi.

Rusya’da trajik bir uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin danışmanlığını da yapan Duda, 2015’te cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimde, dönemin Cumhurbaşkanı Bronisław Komorowski’yi geride bırakarak ülkenin 5’inci cumhurbaşkanı oldu.

Hukuk eğitimi alan ve avukatlık bürosu bulunan 48 yaşındaki Duda, evli ve bir çocuk babası.