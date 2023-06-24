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Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Teyakkuz halindeyiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin, 'Herhangi bir yüksek alarm durumu emri vermiyoruz. Teyakkuz halindeyiz.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Teyakkuz halindeyiz
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Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantının ardından açıklamada bulunan Duda, "Herhangi bir yüksek alarm durumu emri vermiyoruz. Teyakkuz halindeyiz ancak sizi temin etmek isterim ki güvenliğimizin risk altında olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bütün gün Başbakan Morawiecki ile temas halindeydik ve durumu izliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Morawiecki de yaşananların Rusya'nın iç meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda savaş hazırlığında bir artışa ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Ülkemizde güvendeyiz." ifadelerini kullandı.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

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