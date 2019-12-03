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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan NATO'nun Baltık savunma planı açıklaması: Çözüm bulacağımızı umut ediyorum

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamama kararına ilişkin bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi.

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NATO Liderler Toplantısı kapsamında Londra'da düzenlenen "NATO Engages" programına katılan Duda, açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamama kararı ile ilgili görüşünü dile getiren Duda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceki gün görüştüm ve bu konu hakkında iyi bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum." dedi.

Duda, terörün, Rusya'nın emperyalist tutumunun ve Orta Doğu'daki terör faaliyetlerinin hepsinin birer tehdit olduğunu ancak NATO'nun bunlara karşı verecek bir cevabının bulunduğunu vurguladı.

Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'ya ilişkin "Beyin ölümü" açıklamasına tepki gösteren Duda, NATO'nun Avrupa Birliği’nin (AB) istikrarı ve güvenliği için çok önemli bir unsur niteliği taşıdığını, çeşitli sorunlara ve gerginliklere rağmen, dünya tarihinde NATO ve AB'nin en önemli iki birlik olduğunu kaydetti.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

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