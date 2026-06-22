İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2026 Pazartesi / 7 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,464
  • EURO
    53,1271
  • ALTIN
    6255.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'yi ziyaret edecek
Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'yi ziyaret edecek

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceği bildirildi.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'yi ziyaret edecek
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

  • Polonya Cumhurbaşkanı
  • Nawrocki
  • Türkiye ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.