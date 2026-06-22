Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."