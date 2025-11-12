İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2383
  • EURO
    48,9928
  • ALTIN
    5698.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya Dışişleri Bakanı: Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz
Dünya

Polonya Dışişleri Bakanı: Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz

Ukrayna savaşı kaybederse Rusya'nın bir sonraki hedefinin Polonya olacağını belirten Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 'Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz' dedi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Polonya Dışişleri Bakanı: Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Sikorski, İngiltere merkezli "The Rest is Politics" adlı podcast programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi durumunda bir sonraki hedefinin Polonya olacağını söyleyen Sikorski, "Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'yı fethetmeyi başarırsa, sırada biz oluruz. Rusya'nın yeniden sömürgesi olmaktansa ot yeriz." diye konuştu.

Sikorski, Polonya'daki kamuoyunun "Rus yayılmacılığı" tehdidine karşı duyduğu endişenin, ülkenin savunma harcamalarının bu denli yüksek olmasının ve diğer alanlardaki fonlardan feragat edilmesinin nedeni olduğunu dile getirdi.

Polonya'nın tarihte Çarlık Rusyası ve daha sonra Sovyetler Birliği dönemlerinde Rus yönetimi altında kaldığı dönemlere atıfta bulunan Sikorski, "Bu daha önce de oldu." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Ukrayna'nın savaşın üç yıl daha sürmesine hazırlıklı olduğunu ancak Rusya'nın bu kadar uzun süre dayanabileceğine inanmadığını aktardı.

AB'YE YAKIN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ortak savunma konusunda daha yakın işbirliği yapmaları gerektiğine işaret eden Sikorski, egemenliğin her üye ülkede ayrı ayrı bulunması nedeniyle Birliğin "senkronizasyon sorunu" yaşadığını vurguladı.

Sikorski, "AB'nin kendi savunma kapasitesine sahip olmasından yanayım, böylece her kriz durumunda ABD'yi yardıma çağırmak zorunda kalmayız." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliği konusuna da değinen Sikorski, Macaristan'ın mevcut itirazlarına rağmen Ukrayna'nın "önümüzdeki on yılın başında AB üyesi olacağına" inandığını sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.