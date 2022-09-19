İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,31
  • EURO
    18,358
  • ALTIN
    978.075
  • BIST100
    3333.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek
Dünya

Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmayı planlıyor. Ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda'nın açıklamalarına yer veren Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, hükümet Polonyalıları enerji krizinden korumak için adımlar atmaya devam ediyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından 15 Eylül'de açıklanan uygulamaya ilişkin detayların da birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Buda, "2000 kilovatsaat altında tüketim yapan hane sayısı 10,7 milyon. Bu rakamın üstünde tüketim yapan hane sayısı ise 6 milyon." ifadelerini kullandı.

Buda, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaat için fiyatın dondurulacağını anımsatarak, "Ayrıca elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek." bilgisini paylaştı.

Morawiecki de yaptığı açıklamada, 2000 kilovatsaate kadar olan tüketimde fiyatın sabit tutulmasıyla hane başına aylık 150 zloti tasarruf sağlanacağını bildirmişti.

Polonya'da enflasyon son aylarda yüzde 14 civarında seyrediyor.

Söz konusu tedbir paketinin Polonya hükümetine 30 milyar zloti ya da 6,35 milyar avroya mal olacağı öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.