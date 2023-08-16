Polonya ''göçmenler'' konusunda sandık başına gidecek

Polonya, Avrupa Birliği'nin (AB) dayanışma mekanizması gereğince göçmenlerin üye ülkelere yeniden yerleştirilmesi, göçmen kabul etmeyecek ülkelerin ise kişi başına 20 bin euro ödemesi planını halka soracak. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 15 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler esnasında konuya ilişkin referandum yapılmasına izin veren yasa değişikliğini onayladı. Referandumda vatandaşlara, "Avrupa bürokrasinin dayattığı zorunlu yeniden yerleştirme mekanizmasıyla Ortadoğu ve Afrikalı binlerce yasadışı göçmen alınmasını destekliyor musun?" sorusu yöneltilecek.

Referandumda ayrıca, "Polonya'nın Belarus sınırına yerleştirdiği bariyerlerin kaldırılmasını destekliyor musun?", "Emeklilik yaşının yeniden 67'ye çıkarılmasını destekliyor musun?" ve "Polonyalıların ekonominin stratejik sektörleri üzerindeki kontrolü kaybetmesine yol açacak şekilde devlete ait varlıkların yabancılara satılmasını destekliyor musun?" soruları yer alacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz haziran ayı sonunda Avrupa'ya yönelik saldırının devam ettiğini, Avrupa kıtası sakinlerinin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtmiş, göçmenlerin zorunlu olarak yeniden yerleştirilmesi planını desteklemediklerini açıklamıştı. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ise AB'nin dayatması karşısında referandum düzenlenmesini önermişti. Polonya ile birlikte AB planına karşı çıkan bir diğer ülke ise Macaristan olmuştu.