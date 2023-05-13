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Dünya

Polonya hava sahasına giren “cisim” radardan kayboldu

Polonya hava sahasına Belarus'tan giren bir cisim radarda kayboldu. Polonya ordusu, gözetleme balonu olduğu düşünülen cismin bulunması için çalışma başlattı.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Polonya hava sahasına giren “cisim” radardan kayboldu
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Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus yönünden bir cismin Polonya hava sahasına girdiği duyuruldu. Cismin ülkenin orta kesimlerindeki Rypin kasabası yakınlarında radardan kaybolduğu aktarıldı. Hava Operasyon Merkezi tarafından tespit edilen cismin gözetleme balonu olabileceği ifade edilirken, Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne (Wojska Obrony Terytorialnej) bağlı birimlerin kayıp cismi arama çalışmalarına başladığı belirtildi.

POLONYA TOPRAKLARINA RUS FÜZESİ DE DÜŞMÜŞTÜ

Gözetleme balonu olduğu ihtimali üzerinde durulan cisim, son dönemde Polonya hava sahasının ihlal eden ikinci vaka oldu. Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda Polonya'nın Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı'ndaki Bydgoszcz kentine 15 kilometre mesafedeki Zamosc köyündeki bir ormanda vatandaş tarafından bulunan askeri teçhizat kalıntılarının Rus CH-55 füzesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ardından kamuoyunda bir Rus füzesinin NATO radarlarına takılmadan nasıl Polonya toprağına düştüğü, Polonya'nın doğu sınırının yeterince korunup korunmadığı tartışmaları başlamıştı. Bunun üzerine Polonya ordusu geçtiğimiz Aralık ayının ortasında Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yoğun bombardımanda Belarus'a konuşlandırdığı uçakları kullandığını, bu sırada bir Rus Su-34 avcı bombardıman uçağının Polonya hava sahasına yaklaşması üzerine NATO uçaklarının havalandığını açıklamıştı. Bu sırada Polonyalı yetkililerin Belarus'tan Polonya'ya giren bir nesneyi (Rus füzesi) fark ederek takibe aldıklarını belirten ve nesnenin Bydgoszcz yakınlarında radardan kaybolduğunu kabul eden Polonya ordusu, nesneyi aramaya olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verdiklerini bildirmişti. Hava Operasyon Merkezi'nin durumu ilgili komutana bildirdiği, komutanın ise konuyu yetkililere aktarmadığı ortaya çıkmıştı. Nesnenin vatandaş tarafından bulunmasıyla olayın medyaya yansımasının ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, durumdan Nisan sonu itibarıyla haberdar olduklarını açıklamıştı.

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