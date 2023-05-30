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Dünya

Polonya iki ülkeye ait tır ve kamyonların ülkeye girişlerini yasakladı

Polonya, 1 Haziran'dan itibaren Rusya ve Belarus plakalı kamyon ve tırların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İkinci bir emre kadar geçerli olacak yasak treyler ve römorklu araçları da kapsıyor.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 23:40 - Güncelleme:
Polonya iki ülkeye ait tır ve kamyonların ülkeye girişlerini yasakladı
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Polonya'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım getirdi. Polonya İçişleri Bakanlığı, Polonya ve Belarus vatandaşı gazeteci Andrzej Poczobut'un kendisine verilen 8 yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine Belarus'a yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Polonya İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren Belarus ve Rusya plakalı kamyon ve tırların ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı.

Yasağın treyler ve römorklu araçları da içerdiğini belirten İçişleri Bakanlığı, 159'u milletvekili olmak üzere 365 Belarus vatandaşına da hem Polonya'ya hem Schengen bölgesine giriş yasağı getirdi. Bu kişilerin ekonomik varlıklarının da dondurulmasına karar verildi.

Polonya, Poczobut'un siyasi bir yargılama sürecinde temelsiz suçlamalarla 8 yıl hapse mahkum edildiğini ileri sürüyor.

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