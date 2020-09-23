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Dünya

Polonya ile Belarus arasında meşruiyet tartışması

Polonya, seçimlere hile karıştırıldığı ileri sürülen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:22
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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Demokratik olmayan bir seçimle seçilen bir başkan, ister gizlice ister aleni bir şekilde yemin etsin meşru kabul edilemez.'' ifadelerine yer verildi.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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