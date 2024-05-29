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Dünya

Polonya ile Belarus arasındaki sınır gerginliği dinmiyor! Açık uyarı: AB'den yardım isteriz

Polonya ile Belarus arasındaki sınır gerginliği düşmüyor. Son olarak konu hakkında açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, gerginliğin artması halinde Frontex'ten yardım talep edeceklerini söyledi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Polonya ile Belarus arasındaki sınır gerginliği dinmiyor! Açık uyarı: AB'den yardım isteriz
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırında gerginliğin artması halinde Frontex'ten yardım talebini değerlendireceğini ifade ederek, "AB yetkililerinin varlığı bize fayda sağlayacaktır." dedi.

Sikorski, "Frontex'in varlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya sadece Polonya'nın değil AB sınırlarına saldırdıklarını gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de dün Belarus'tan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenin saldırısında yaralanan askerin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

SINIRA BARİYER İNŞA ETMİŞLERDİ

Polonya, Ocak 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşından kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.

Yüksekliği 5,5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.

Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

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