Polonya istihbaratıdan Huawei ofisinde 'casusluk' araması
Polonya İç Güvenlik Servisi, Huawei'in Polonya ofisinde yaptığı aramalarda biri Çinli biri Polonyalı iki kişiyi 'casusluk' yaptıkları gerekçesi ile gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin Huawei çalışanı olduğu bildirildi.
- star.com.tr
Polonya İç Güvenlik Servisi, Huawei'in Polonya ofisinde yaptığı aramalarda biri Çinli biri Polonyalı iki kişiyi ''casusluk'' yaptıkları gerekçesi ile gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin Huawei çalışanı olduğu bildirildi.
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