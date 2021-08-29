İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2021 Pazar / 21 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya paylaştı! Türk F-16'ları hayran bıraktı
Dünya

Polonya paylaştı! Türk F-16'ları hayran bıraktı

Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

29 Ağustos 2021 Pazar 09:46 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:46
ABONE OL

Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'da bulunan Türk F-16 uçakları, 28 Ağustos Polonya Havacılık Bayramı dolayısıyla Polonya F-16'larıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi. Türk F-16'larının uçuşunu Polonya Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından yayınladı. Türk F-16'larının Polonya semalarında süzüldüğü yaklaşık iki dakikalık kayıt binlerce kişiden beğeni aldı.

4 adet Türk F-16'sı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'nın Malbork kentindeki 22'nci Hava Taktik Üssü'nde Eylül ayına kadar görev yapacak. Türk F-16'ları Baltık Hava Polisliği kapsamında en son 2006 yılında Litvanya'da görev yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.