İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8337
  • EURO
    50,6835
  • ALTIN
    6174.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya sınırında hareketlilik! Savaş uçakları bölgede
Dünya

Polonya sınırında hareketlilik! Savaş uçakları bölgede

Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik saldırılarının ardından Polonya, sınır hattına savaş uçakları konuşlandırarak hava sahasında güvenlik önlemlerini artırdı.

İHA23 Aralık 2025 Salı 11:41 - Güncelleme:
Polonya sınırında hareketlilik! Savaş uçakları bölgede
ABONE OL

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına hava saldırıları başlatmasının ardından, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla harekete geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Savaş uçakları havalandırıldı ve kara konuşlu hava savunma ile radar keşif sistemleri artırılmış hazırlık seviyesine geçirildi. Bu önlemler önleyici niteliktedir ve özellikle tehdit altındaki bölgelere bitişik alanlarda hava sahasının güvence altına alınması ve korunmasını amaçlamaktadır" denildi.

  • Rusya saldırı
  • Polonya sınırı
  • hava sahası güvenliği

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.