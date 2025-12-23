Polonya sınırında hareketlilik! Savaş uçakları bölgede

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına hava saldırıları başlatmasının ardından, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Savaş uçakları havalandırıldı ve kara konuşlu hava savunma ile radar keşif sistemleri artırılmış hazırlık seviyesine geçirildi. Bu önlemler önleyici niteliktedir ve özellikle tehdit altındaki bölgelere bitişik alanlarda hava sahasının güvence altına alınması ve korunmasını amaçlamaktadır" denildi.