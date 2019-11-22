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Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı 'insan kaçakçısı suç çetesi' yakalandı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Polonya sınır güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden ve 13 bin fazla göçmenin Polonya sınırından geçerek Avrupa ve ABD’ye gitmeleri sağlayan suç çetesinin yakalandığı duyurdu.

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Europol'den yapılan açıklamada, Polonya'da yakalanan 17 kişiden oluşan çetenin ele başısı oldukları belirtilen 4'ünün tutuklandığı, şebekenin Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılarının tespit edildiği vurgulandı.
 
Açıklamada, 2012'den bu yana aktif olan şebekenin, çoğunluğu Asya, Afrika ve Doğu Avrupalı olan göçmenlerin sahte çalışma belgeleriyle Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelere geçişlerini sağlayarak 2,3 milyon avro gelir elde ettiği kaydedildi.

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