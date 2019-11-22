Europol'den yapılan açıklamada, Polonya'da yakalanan 17 kişiden oluşan çetenin ele başısı oldukları belirtilen 4'ünün tutuklandığı, şebekenin Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılarının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2012'den bu yana aktif olan şebekenin, çoğunluğu Asya, Afrika ve Doğu Avrupalı olan göçmenlerin sahte çalışma belgeleriyle Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelere geçişlerini sağlayarak 2,3 milyon avro gelir elde ettiği kaydedildi.