İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2022 Cuma / 25 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3712
  • EURO
    18,3376
  • ALTIN
    1021.7
  • BIST100
    2554.08
Dünya

Polonya, Ukrayna için kredi aldı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 17:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Polonya, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşmasıyla ülke sınırları içerisinde bulunan Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 450 milyon avro kredi aldı.

Dört aydır devam Rusya-Ukrayna savaşında Polonya'ya 4,3 milyon Ukraynalı mültecinin geldiği bilgisi paylaşılırken, bunların yarısının başka ülkelere gittiği, yarısının ise halen Polonya'da olduğu ifade edildi.

Polonya'nın mültecilere ücretsiz barınma, sosyal ve tıbbi bakım, eğitim ve iş fırsatları sağladığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.