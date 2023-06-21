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Dünya

Polonya ve Letonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Ukrayna'nın yeniden inşasında başarı sağlamanın Avrupa'nın ve tüm uluslararası toplumun yararına olduğunu belirterek, 'Ukrayna'nın sağlam ve gelişmiş bir piyasa ekonomisi haline gelmesi bizim de menfaatimizedir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalıdır.' dedi.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Polonya ve Letonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
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Londra'da düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuşan Rau, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Rau, Ukrayna'nın Rusya'dan yeniden ele geçirdiği bölgelerde tespit edilen hasarın şaşırtıcı ve barbarca olduğunu dile getirerek, bu zararın çok büyük olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Rau, şöyle devam etti:

"Hükümetler olarak görevimiz, uygun kurumsal ve yasal çerçeveyi, siyasi desteği ve mali kaynakları hazırlamaktır. Mali kaynakların harekete geçirilmesi uzun vadede büyük bir zorluk olacaktır. Dondurulan Rus varlıklarının bu açıdan kilit kaynak teşkil etmesi gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde yinelemek isterim. Moskova'nın saldırganlığı nedeniyle yasal olarak sorumlu tutulması gerektiği açıktır, ancak aynı zamanda Ukrayna'ya verdiği muazzam zararın bedelini de ödemelidir."

Rau, Ukrayna'nın yeniden inşasında başarı sağlamanın Avrupa'nın ve tüm uluslararası toplumun yararına olduğunu aktararak, "Ukrayna'nın sağlam ve gelişmiş bir piyasa ekonomisi haline gelmesi bizim de menfaatimizedir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede AB'ye üye olmalıdır." diye konuştu.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de Ukrayna'nın AB'ye katılması gerektiğine dikkati çekerek, "Buna şüphe yok. Ukrayna'nın bize katılmasıyla daha güçlü olacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa'da uzun süreli barışı sağlamanın tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya tam entegrasyonu olduğunu anlatan Karins, "Ruslar Ukrayna'yı yok ediyor. Rusya'nın milyarlarca, muhtemelen trilyonlarca varlıklarını dondurduk. Bu varlıkları yeniden inşa maliyetini karşılamaya yardımcı olmak üzere harekete geçirmek için bir yol bulunmalıdır. Rus liderliği, tüm zulüm ve insanlığa karşı işledikleri suçlar için bir mahkemede hesap vermelidir. Ukrayna'nın yanında ve arkasında duracağız ve sonunda galip geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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