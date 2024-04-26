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Dünya

Polonya ve Litvanya'dan ortak askeri tatbikat

Polonya ve Litvanya, sınırlarının kesiştiği ve olası bir Rusya-NATO çatışmasında stratejik öneme sahip olan Suwalki Koridoru'nda ortak askeri tatbikat düzenledi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Polonya ve Litvanya'dan ortak askeri tatbikat
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Sulwaki Koridoru'nda bir hafta süren ve 1500 Litvanyalı piyade, Polonya'nın 15'inci Topçu Tugayı'ndan 200 asker, ABD ve Portekiz askeri personelinin yer aldığı "Brave Griffin 24/II" ortak askeri tatbikatı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda'nın gözlemci olarak katılımıyla sonlandı.

Olası bir Rusya-NATO çatışmasında stratejik öneme sahip olması beklenen konumda düzenlenen tatbikatın kapanış konuşmasını yapan Duda, "Karşımızda olası bir tehdit olduğu için bu tatbikatları düzenliyoruz." dedi.

NATO üyeleri Polonya ve Litvanya'nın 100 kilometre uzunluğundaki ortak sınırını içine alarak Belarus ve Rusya'nın Baltık Denizi eksklavı Kaliningrad'a uzanan Suwalki Koridoru, İsveç'in NATO üyeliği öncesinde Litvanya, Letonya, Estonya'nın Polonya ve diğer NATO müttefikleri ile tek bağlantı statüsündeydi.

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