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Dünya

Polonya ve Macar hava yolu şirketleri İsrail, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını askıya aldı

Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair, bölgede artan gerilim nedeniyle İsrail, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını çift taraflı askıya aldıklarını duyurdu.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 23:45 - Güncelleme:
Polonya ve Macar hava yolu şirketleri İsrail, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını askıya aldı
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Orta Doğu'da artan gerilim hava yolu şirketlerini etkiledi. Polonya hava yolu şirketi LOT tarafından dün yapılan açıklamada Polonya-İsrail ile Polonya-Lübnan uçuşlarının askıya alındığı belirtildi. Bölgede gerilim ve çatışmaların artması nedeniyle uçuşların askıya alındığı aktarılırken, İsrail uçuşlarının çift taraflı olarak 4, 5 ve 6 Ağustos'u da kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Macar hava yolu şirketi Wizzair de geçici olarak tüm İsrail ve Ürdün uçuşlarını çift taraflı olarak askıya aldığını duyurdu. Bölgede durumun giderek gerginleşmesi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını duyuran Wizzair, söz konusu karardan etkilenen yolculara bilet ücretlerini iade edeceklerini aktarırken, arzu eden yolcuların ise bilet tarihlerini ücretsiz şekilde değiştirebileceklerini bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da dün yayınladığı açıklama ile Ortadoğu'da artan gerilim gerekçesiyle vatandaşlarından İsrail, Lübnan ve İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmişti

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