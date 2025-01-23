Polonya ve Norveç arasında ''stratejik ortaklık'' kurmak için işbirliği yapacak

Norveçli yayın organı NRK Televizyonunun haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, başkent Oslo'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Store, Polonya ile enerji alanında "stratejik ortaklık" kurmak için iki ülke yetkililerinin çalışacağını açıkladı.

Store, anlaşmanın güvenlik, ticaret ve sanayi alanlarında işbirliği için önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Tusk, Polonya ve AB için daha az maliyetli enerjiye erişimin önemini vurgulayarak, "Hedefimiz, ucuz enerji. Böylece Avrupa Birliği ve Norveç ekonomileri, gerçekten dünyadaki diğer ekonomik güçlerle rekabet edebilir." ifadelerini kullandı.