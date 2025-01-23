İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6579
  • EURO
    37,2294
  • ALTIN
    3156.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya ve Norveç arasında ''stratejik ortaklık'' kurmak için işbirliği yapacak
Dünya

Polonya ve Norveç arasında ''stratejik ortaklık'' kurmak için işbirliği yapacak

Polonya ve Norveç, enerji alanında ikili işbirliğini geliştirmek için 'stratejik ortaklık' kurmaya karar verdi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Polonya ve Norveç arasında ''stratejik ortaklık'' kurmak için işbirliği yapacak
ABONE OL

Norveçli yayın organı NRK Televizyonunun haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, başkent Oslo'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Store, Polonya ile enerji alanında "stratejik ortaklık" kurmak için iki ülke yetkililerinin çalışacağını açıkladı.

Store, anlaşmanın güvenlik, ticaret ve sanayi alanlarında işbirliği için önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Tusk, Polonya ve AB için daha az maliyetli enerjiye erişimin önemini vurgulayarak, "Hedefimiz, ucuz enerji. Böylece Avrupa Birliği ve Norveç ekonomileri, gerçekten dünyadaki diğer ekonomik güçlerle rekabet edebilir." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.