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Dünya

Polonya, Wagner eğitimine karşılık birliklerini Belarus sınırına götürecek

Polonya, Belarus askerlerinin Rus özel güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitilmesi nedeniyle, askerlerini Belarus sınırına kaydıracağını açıkladı.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Polonya, Wagner eğitimine karşılık birliklerini Belarus sınırına götürecek
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Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Brest kentinde özel kuvvetler biriminin Wagner temsilcilerince eğitildiğini açıklamıştı.

- BELARUS, WAGNER GRUBUNA ÜLKEYE YERLEŞMESİ ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, önceki gün paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

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