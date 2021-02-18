İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2021 Perşembe / 7 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,947
  • EURO
    8,4011
  • ALTIN
    398.196
  • BIST100
    1557.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya'da 16 yaşındaki Türkü öldüren katile 25 yıl hapis
Dünya

Polonya'da 16 yaşındaki Türkü öldüren katile 25 yıl hapis

Polonya'da eğitim gördüğü okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:25
ABONE OL

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 2019'da Kızıltaş'ı öldüren Emil B. mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Başkent Varşova'da düzenlenen duruşmada, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin avro, erkek kardeşine ise 12 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.