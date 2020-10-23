Polonya'da Azerbaycan destekçilerine alçak saldırı

star.com.tr 23 Ekim 2020 Cuma 09:35 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:36

Polonya'nın Katoviçe kentindeki tiyatro önünde, Azerbaycanlı gençlerin girişimiyle toplanan bir grup, Ermenistan'ın saldırganlığı ve Gence'ye yönelik kalleş terör saldısını protesto etti.



Kısa bir süre sonra ellerinde Ermenistan bayrağı bulunan yüzü kapalı bir grup alana gelerek, Azerbaycan destekçilerini sözlü ve fiziksel saldırılarla kışkırtmaya çalıştı.

Provokatör gruba rağmen protesto devam ederken, Ermenistan bayrağı taşıyan grup bir anda silahları barışçıl grubun üzerine çevirdi.

Havaya ateş açan provokatörler, Ermenistan terörünün birçok yerde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, provokatörlerden üçünün gözaltına alındığı bildirildi.

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