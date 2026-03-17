18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  • Polonya'da inanılmaz ehliyet maratonu: 139'uncu denemede sınavı geçti
Dünya

Polonya'da inanılmaz ehliyet maratonu: 139'uncu denemede sınavı geçti

Polonya'nın Tarnow şehrinde bir sürücü adayı, 2017'den bu yana girdiği yazılı ehliyet sınavını 139'uncu denemesinde geçebildi. Yaklaşık 1800 avro harcayan adayın önünde şimdi direksiyon sınavı bulunuyor. Polonya'da ise ulusal rekor 17 yılda 163 denemeyle hâlâ başka bir adaya ait.

AA17 Mart 2026 Salı 16:41
Ehliyet almak pek çok kişi için birkaç haftalık bir süreç olsa da Polonya'daki bir sürücü adayı bu yolculuğu tam 9 yıla yaydı. Tarnow şehrinde yaşayan aday, yazılı sınavı geçebilmek için 139 kez sınav masasına oturdu ve toplamda 1800 avro harcadı. Adayın hikâyesi, ülkedeki ehliyet sınav sistemini ve azim kavramını yeniden gündeme taşıdı.

TARNOW'DAKİ SÜRÜCÜ ADAYI 139'UNCU DENEMEDE SINAVI GEÇTİ

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Tarnow şehrinde 2017 yılından bu yana ehliyet almak için yazılı sınava giren sürücü adayı, geçen hafta 139'uncu denemesinde sınavı geçebildi.

Bu süreçte sınavı geçmek için yaklaşık 1800 avro harcayan aday, artık direksiyon sınavını geçmeye çalışacak.

Tarnow'daki sınav merkezinin müdürü Pawel Gurgul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu kişi sınava girmekten vazgeçmedi. Bu da ehliyetin onun için çok önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Gurgul, adayın yazılı sınava hazırlanmak için tasarlanan uygulamanın deneme sürümünü kullandığını, tüm soruları içeren tam sürümü kullanmaya başladıktan sonra gelişme kaydettiğini ve bunun sonucunda sınavı geçtiğini ifade etti.

POLONYA'NIN ULUSAL REKORU PİOTRKOW'DAN: 17 YILDA 163 DENEME

Tarnow'daki vaka alışılmadık olsa da Polonya için ulusal bir rekor değil. Polonya medyasındaki haberlerde, Piotrkow kasabasından bir sürücü adayının 17 yıl içinde 163 denemeden sonra yazılı ehliyet sınavını geçtiği belirtildi.

Tarnow'daki bir başka sürücü adayı ise direksiyon sınavına 58 kez girdi ancak sınavı hala geçemedi.

Polonya mevzuatında, adayların yazılı ve direksiyon sınavını kaç kez tekrar edebileceğine dair bir sınır bulunmuyor.

