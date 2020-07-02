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Dünya

Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı

Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 32 kişi yaralandı.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 19:54
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Polonya’nın güneyindeki Yukarı Silezya bölgesinde bulunan Boguslawice kasabası yakınlarında 1 numaralı devlet yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı. 

Kazada tırlardan biri yanarak küle dönerken, 6’sı ağır 32 kişi yaralandı. Olay yerine 30 itfaiye ekibi ile 4 ambulans helikopter sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kaza sırasında otobüste 40 yolcu olduğunu belirtti. Kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, 1 numaralı devlet yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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