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Dünya

Polonya'dan Almanya'ya Rusya eleştirisi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımlara en fazla muhalefetin Almanya'dan geldiğini söyledi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 13:30 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:30
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Ziobro, Katolik bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara karşı duran en önemli aktör olduğunu, Macaristan'ın ise bu konuda "günah keçisi" ilan edildiğini savundu.

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, "Hepimiz biliyoruz ki Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımların başlıca engelleyicisidir." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki bu politikaları nedeniyle eleştirmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirmişti.

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