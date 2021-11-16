Polonya'dan Belarus sınırı ile ilgili yeni karar

AA 16 Kasım 2021 Salı 01:56 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 01:56

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet tarafından ülke sınırlarını koruma yasasına ilişkin bir düzenlemenin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, düzenlemenin sınırların daha etkili bir şekilde korunmasını öngördüğü, bununla birlikte gazetecilerin Polonya-Belarus sınırına belirli koşullarda girmelerine olanak sunduğu kaydedildi.

İki ülke sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin oluşturduğu baskının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Belarus tarafının sergilediği tutum vurgulandı.

Açıklamada, düzenlemeyle sınır muhafızlarının güvenliğinin de artacağı ve gazetecilerin sınır bölgesinde özel şartlarda çalışabileceği ifade edildi.

Bu arada Parlamento Sözcüsü Ryszard Terlecki, büyük olasılıkla ulusal medya kuruluşlarına izin verileceğini bölgesel basına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Avrupa'ya göç arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin iki ülke sınırında yol açtığı gerginlik nedeniyle söz konusu bölgede olağanüstü hal ilan eden Varşova, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki alana gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının girişine izin vermiyordu.

